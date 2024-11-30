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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليوم السابع: قمة «مصرية - جابونية» واتفاق على زيادة التبادل التجارى

السبت، 30 نوفمبر 2024 07:00 م
اليوم السابع: قمة «مصرية - جابونية» واتفاق على زيادة التبادل التجارى عدد اليوم السابع غدا

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تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: قمة «مصرية - جابونية» واتفاق على زيادة التبادل التجارى بين البلدين

 

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