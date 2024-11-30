اليوم السابع
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النائب العام يستقبل رئيسيْ الاستئناف للنيابة العليا ونيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة

السبت، 30 نوفمبر 2024 09:06 م
النائب العام يستقبل رئيسيْ الاستئناف للنيابة العليا ونيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة النائب العام المستشار محمد شوقي
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم السبت كل من رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، ورئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنيابات الأسرة الكلية؛ حيث عرضوا على النائب العام نسبة إنجاز القضايا خلال العام الجاري، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات.

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب إنجاز القضايا، على نحو يحقق العدالة الناجزة.

وفي الختام أشار النائب العام إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.

النائب
النائب العام يستقبل رئيسى الاستئناف للنيابة العليا واستئناف القاهرة لشئون الأسرة 






النيابة العامة

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