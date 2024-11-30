القمة العالمية للأمن الغذائي.. تعرف على تفاصيل زيارة وزير الزراعة للإمارات

كتبت أسماء نصار

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل زيارة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للإمارات خلال مشاركته في القمة العالمية للأمن الغذائي.

وشارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في القمة العالمية للأمن الغذائي في أبوظبي، والتي عقدت في دورتها الأولى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان- نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، كما شارك فيها وزراء الدول والسفراء وممثلو المنظمات الدولية.

وشملت أبرز رسائل وزير الزراعة خلال كلمته في افتتاح القمة العالمية، أن مشكلة انعدام الأمن الغذائي في بعض مناطق العالم فى محيطنا الاقليمى يشكل تحدياً متزايداً، كذلك يجب التركيز على دعم مخرجات البحث العلمي التطبيقى للقضاء على الجوع، كما يجب ازالة العوائق الفنيه أمام أنسياب وتبادل السلع الزراعية بين الدول ودعم الاستقرار وانهاء الصراعات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات هامة لتحقيق الامن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل الاستراتيجية

فيما عقد وزير الزراعة خلال الزيارة وعلى هامش فعاليات القمة، عدد من اللقاءات الثنائية الهامة، حيث التقى "بريك آرين" مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والدكتورة أمنة الشامسى وزيرة التغير المناخى والبيئة الاماراتية، كذلك سعيد العامري، رئيس هيئة السلامة الغذائية والزراعية بدولة الإمارات.

كما التقى أيضا محمدو تونكار المدير الإقليمي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعهد العالمي للاقتصاد الأخضر.