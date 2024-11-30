اليوم السابع
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الرئيس السيسى: اتفقنا على تعزيز دعم مصر للجابون فى عدد من القطاعات

السبت، 30 نوفمبر 2024 05:27 م
الرئيس السيسى: اتفقنا على تعزيز دعم مصر للجابون فى عدد من القطاعات الرئيس السيسي
كتب محمد شرقاوى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا اتفقنا على تعزيز دعم مصر للجابون في قطاعات الصحة والطاقة والصناعة والنقل، وذلك خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الرئيس الجابوني بريس أوليجي أنجيما.

ورحب الرئيس السيسى، بالرئيس الجابونى، والوفد المرافق له فى زيارتهم لمصر، كما هنأه على الدور الكبير لحماية بلدهم ونجاح الاستحقاق فى الاستفتاء على الدستور.

وثمن الرئيس السيسى- خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي أعقب المباحثات مع نظيره الجابوني- العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا وقوف مصر مع الجابون الشقيق واستعدادها لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار الرئيس السيسى، على اتفاق البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون.
 







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