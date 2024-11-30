التهاب الأعصاب السكرى.. الأسباب والعلاج فى خطوات

كتبت فاطمة ياسر

التعرض لالتهاب الأعصاب من أشهر مضاعفات هذا مرض السكر، ويرجع السبب نتيجة لارتفاع نسبة السكر في الدم لفترات طويلة دون السيطرة عليه، حيث يؤدي إلى اعتلال الألياف العصبية في الجسم، وذلك وفقا لموقع "healthline"

ما هي أسباب الإصابة بالتهاب الأعصاب السكري؟

التعرض لفترات طويلة لارتفاع السكر في الدم قد تؤدي في الكثير من الأحيان لحدوث تلف في الأعصاب الطرفية نتيجة لضعف جدران الشعيرات الدموية التي تغذي الأعصاب، فتزيد من التعرض لضعف الأعصاب على نقل الإشارات العصبية، وأضاف التقرير، أنه أيضا يزداد فرص الإصابة بالتهاب الأعصاب السكري نتيجة زيادة الوزن، التدخين، التاريخ العائلي.

ما هي أعراض الإصابة بالتهاب الأعصاب السكري؟

– نقص الإحساس

– الأم حادة في الأطراف، وفي بعض الأحيان يفقد الشخص الإحساس.

– الوخز.

- التنميل.

- الضعف العضلي.

كيف يتم اكتشاف الإصابة بالالتهاب الأعصاب السكري؟

وجود تشوهات أو تغييرات عظمية أو وجود أي قرح بالقدمين، قد يكون علامة ويطلب الطبيب إجراء فحص الطبي للأعصاب عن طريق رسم الاعصاب للتأكد من الإصابة.

علاج التهاب الأعصاب السكري

يتم العلاج عن طريق أخذ مسكنات ومضادات الالتهابات، للسيطرة علي الألم، بالإضافة إلي تنشيط الأعصاب عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية، وكل ما سبق بعد تنظيم نسبة السكر في الدم للحماية من أي مضاعفات مرتبطة بالمرض.