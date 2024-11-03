24 نوفمبر.. الحكم على مدرب سباحة بتهمة التسبب فى غرق طفل بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

حددت محكمة جنح كفرالزيات بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد هتيت، جلسة 24 نوفمبر الجاري، للنطق بالحكم في قضية اتهام مدرب سباحة داخل إحدى الأكاديميات والمؤجرة لحمام سباحة مدرسة خاصة، بالتسبب فى غرق طفل داخل حمام السباحة، بسبب الإهمال وعدم ملاحظته للأطفال، مما تسبب في غرق المجني عليه.

كانت المحكمة قد استمعت للمدعى بالحق المدنى، واتهم المدرب بالتسبب في وفاة الطفل نتيجة إهماله في عمله، كما استمتعت المحكمة لدفاع المتهم الذي ألقى بالمسئولية على أم الطفل المجني عليه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت بلاغا بغرق طفل داخل حمام السباحة الخاص بإحدى المدارس الخاصة، وتم انتشال الجثة ونقلها للمشرحة.

وتبين أن الطفل مشترك في إحدى اكاديميات السباحة المؤجرة لحمام السباحة الخاص بالمدرسة، وتوفي غرقا داخل الحمام، ووجهت الأسرة الاتهام للمدرب، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأحالت القضية للمحاكمة.