اليوم السابع
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وزير العمل: بقابل مواطنين بيطلبوا منى أشكر وزير التعليم للتخفيف على أبنائهم

الأحد، 03 نوفمبر 2024 11:45 ص
وزير العمل: بقابل مواطنين بيطلبوا منى أشكر وزير التعليم للتخفيف على أبنائهم محمد جبران وزير العمل
كتب محمود طه حسين

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قال محمد جبران وزير العمل، إن هناك نهضة كبيرة فى التعليم العالي خاصة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث ربطت الخريجين بسوق العمل، قائلاً: بتيجى لينا دعوات من دول تطلب عمالة تتوافق مع مخرجات الجامعات المصرية، موجها الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير بـ المؤتمر السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشددا على أن ما حدث من تطوير فى المنظومة التعليمية قبل الجامعية نرفع له القبعة خاصة ما يتعلق بالقضاء على الكثافة الطلابية لتصل إلى 50 طالبا، موضحا أن هناك مواطنين بيقابلهم فى الشارع بيطلبوا منه شكر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف للتخفيف على أبنائهم، كما وجه الشكر للدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف.

وأوضح وزير العمل أن إطلاق المنصة الخاصة بالإطار الوطنى للمؤهلات، يتيح للخريجين معادلة مؤهلاتهم فى الخارج.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ومحمد جبران وزير العمل والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف.







وزارة التربية والتعليم

ضمان الجوده والاعتماد

المؤتمر السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد

اخبار مصر



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