وزارة الزراعة: منع التعديات على 8 أفدنة و20 قيراطا الشهر الماضى

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور طارق صلاح رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم خلال الشهر الماضى الحفاظ على رقم صفر تعديات، وذلك من خلال تنفيذ إزالات فى المهد ومنع التعديات لـ(125) حالة بمساحة 8 أفدنة و20 قيراطا.

أضاف أنه فى مجال الإرشاد تم عقد (84) ندوة إرشادية فى موضوعات مختلفة عن المحاصيل الاستراتيجية للموسم الشتوى القمح وبنجر السكر وكل مايخص المعاملات الزراعية المثلى والتوقيتات المحددة لإجرائها .



والتغيرات المناخيه وتأثيرها على المحاصيل وكذلك المحاصيل البستانية التصديرية الهامة الموالح و الطماطم و الثوم المعاملات المثلى لكل منها وطرق مكافحة الأمراض والافات التى تصيب كل محصول.

أما فى مجال تطوير الجمعيات قال "صلاح" إنه تم تطوير 35 جمعية خلال شهر أكتوبر من جمعيات أستصلاح الأراضى والأراضى المستصلحه بمراقبات التنمية.



كما تم تطهير المساقى والمصارف الخاصه بطول 1025 كيلو متر و 568 متر ل (847)من المساقى والمصارف الخاصه بالاراضى الجديدة.



وأضاف أنه تم توفير الاسمده لجمعيات الاراصى المستصلحة حيث بلغ رصيد اول المدة (8847)طن والوارد خلال شهر أكتوبر(19450)طن وماتم توزيعه خلال شهر أكتوبر على المزارعين بالاراضى المستصلحة 23018 طن من الاسمدة الازوتية يوريا ونترات .

وأشار رئيس قطاع استصلاح الأراضى بالوزارة إلى أنه تم عقد 12 جلسة بحث مخالفات المنتفعين وتقنيين الأوضاع برئاسة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدوله وذلك بمراقبات بنجر السكر والبستان وغرب النوباريه والدقهلية وسهل الحسينية والانطلاق باجمالى 427 حالة بالإضافة إلى افتتاح جمعيتين جديدين بسيناء تزامنا مع احتفالات نصر اكتوبر بالتجمعات الزراعية التنموية بالحسنة ونخل .

كما تم عقد 48 جمعيه عموميه عاديه ما بين جمعيات مركزيه وجمعيات مشتركه وجمعيات محليه للأراضى المستصلحة.