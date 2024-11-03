هجمات أوكرانية تقتل وتصيب مدنيين في منطقة بلجورود الروسية

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شنت القوات الأوكرانية اليوم "الأحد" هجمات على منطقة بلجورود الحدودية مع روسيا ما أسفر عن مقتل إصابة مدنيين.

وذكرت وكالة أنباء"تاس"الروسية أن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية أسفر عن مقتل مدني في منطقة بلجورود الحدودية الروسية، حسبما ذكر العمدة فياتشيسلاف جلادكوف.

وكتب جلادكوف عبر تليجرام قائلا:"تعرضت منطقة كيسيليوف الزراعية لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل رجل، وفي هجوم آخر أسفر عن إصابة أربعة مدنيين، وتعرضت مستوطنة أوكتيابرسكي لهجوم آخر مما أدى لاصابة أربعة مدنيين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأدى القصف إلى تحطيم نوافذ في مبنيين سكنيين واثنين من المنازل الخاصة، بالإضافة إلى إلحاق الأضرار بأسطحها وواجهاتها ومرافقها المنزلية، كما تضررت 21 سيارة وثلاث منشآت تجارية.