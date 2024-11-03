اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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هاريس: الانتخابات الرئاسية المقبلة ستحدد مصير الولايات المتحدة

الأحد، 03 نوفمبر 2024 08:49 م
هاريس: الانتخابات الرئاسية المقبلة ستحدد مصير الولايات المتحدة هاريس
أ ش أ

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قالت كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية إن الإنتخابات المقبلة ستحدد مصير الولايات المتحدة، منبهة إلى أن هناك من يريد تعزيز الإنقسام ونشر الفوضى في البلاد.


وشدد هاريس، في كلمة لها خلال تجمع انتخابي، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/ ، على أهمية التكاتف لتحقيق المبادئ الأساسية بدلا من الإنشغال بالإنقسامات.


وأضافت "لقد واجهنا العديد من التحديات ونعمل من أجل الأجيال القادمة، ونحن أمام مسؤولية كبيرة لكي تعيش الولايات المتحدة في أمان".







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