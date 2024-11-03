ننشر مواقيت الصلاة الأحد 3/11/2024 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 4:42 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 44: 2
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء 6:26
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:48 ص
موعد صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 2:47
موعد صلاة المغرب 5:10 م
موعد صلاة العشاء 6:30 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:39
موعد صلاة الظهر 11:35 م
موعد صلاة العصر 2:39 م
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:21 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:29
وقت صلاة الظهر 11:27
موعد صلاة العصر 2:35 م
وقت صلاة المغرب 4:59 م
وقت صلاة العشاء 6:15 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:33 ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 44: 2
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:23
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