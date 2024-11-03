اليوم السابع
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مصرع طفل وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم سيارة وجرار زراعى بالصف

الأحد، 03 نوفمبر 2024 09:26 م
مصرع طفل وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم سيارة وجرار زراعى بالصف حادث تصادم
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى طفل مصرعه وأصيب 4 آخرين إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وجرار زراعى بالطريق الصحراوى فى الصف، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى بمنطقة الصف بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة ملاكى وجرار زراعى وأسفر الحادث عن وفاة طفل ونقل إلى المشرحة وأصيب 4 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وتم القبض على سائق الجرار المتسبب فى الحادث ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

 







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