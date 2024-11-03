قبل الحكم في طعن المتهمين بقتل شهيدة الشرف.. 10 معلومات عن تفاصيل القضية

كتب بهجت أبو ضيف

تشهد محكمة النقض غدا الأحد، الحكم في الطعن رقم 12252 لسنة 91 المقدم من المتهمين بقتل المجنى عليها "إيمان عادل" المعروفة إعلاميا بـ "شهيدة الشرف"، وذلك على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدامهما.



خلال النقاط التالية، نرصد أبز 10 معلومات عن القضية التي نالت اهتمام الرأي العام وقت حدوثها، وخلال جلسات محاكمة المتهمين..



-المجني عليها سيدة متزوجة تدعى إيمان عادل حسن عبده

-الجريمة دارت أحداثها بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية

-زوج المجني عليها وضع سيناريو لتطليقها بتلفيق قضية شرف لها لتلويث سمعتها وسهولة الانفصال عنها

-استعان زوج المجني عليها بعامل، واتفق معه على الاعتداء على زوجته جنسيا مقابل حصوله على مبلغ مالي

-الزوج سلم المتهم الثاني مفتاح مسكنه، وارتدى الجاني ملابس نسائية وصعد لشقة الضحية، وحاول الاعتداء عليها جنسيا

-الضحية قاومت المتهم فأنهي حياتها بتكميم فمها، وأطبق بيديه على عنقها، حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي، واستل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوة للتأكد من وفاتها

-تمكن رجال المباحث بالدقهلية من ضبط القاتل الذي اعترف بارتكاب الجريمة بتحريض من زوج المجني عليها، ليتم القبض عليه أيضا

-يوم 22 يونيو لسنة 2021، قضت محكمة جنايات المنصورة، بإعدام زوج المجني عليها، والمتهم الثاني القاتل، بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهما

- طعن المتهمان على الحكم الصادر بإعدامهما، وحددت محكمة النقض جلسة 18 فبراير الماضي لنظر النقض المقدم من المتهمين

- قررت محكمة النقض مد أجل الحكم في الطعن المقدم من المتهمين على حكم إعدامهما، لجلسة غدا الأحد