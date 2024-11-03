صحيفة: أى هجمات جديدة بين إسرائيل وإيران ستفاقم الصراع الإقليمى فى المنطقة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "صنداى مورنينج هيرالد" الأسترالية تعليقا على تصريحات المرشد الأعلى الإيراني، آية الله على خامنئى والتي تعهد فيها برد قاسي على إسرائيل والولايات المتحدة بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة، إن أي هجمات أخرى من أي من الجانبين قد يجر الشرق الأوسط الأوسع، الذي يتأرجح بالفعل بسبب الحرب فى غزة والغزو البري الإسرائيلي للبنان، إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء.

وقال خامنئي في مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية: "إن الأعداء، سواء النظام الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية، سوف يتلقون بالتأكيد ردا ساحقا على ما يفعلونه بإيران والأمة الإيرانية وجبهة المقاومة".

ولم يوضح المرشد الأعلى توقيت الهجوم ولا نطاقه.



وقالت الصحيفة إن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن توجد فى المنطقة، بينما قال السكرتير الصحفي للبنتاجون اللواء بات رايدر السبت إنه سيتم نشر المزيد من المدمرات وأسراب المقاتلات وناقلات النفط والقاذفات بعيدة المدى من طراز بي-52 لردع إيران وحلفائها .

وأشارت الصحيفة إلى أن خامنئي البالغ من العمر 85 عامًا كان تبنى نهجًا أكثر حذرًا في تصريحات سابقة، وقال إن المسئولين سيزنون رد إيران وأن الهجوم الإسرائيلي "لا ينبغي المبالغة فيه أو التقليل من شأنه". وشنت إيران هجومين مباشرين كبيرين على إسرائيل، في أبريل وأكتوبر.

لكن جهود إيران للتقليل من شأن الهجوم الإسرائيلي تعثرت حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية أضرارًا لحقت بقواعد عسكرية بالقرب من طهران مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية في البلاد، وكذلك في قاعدة للحرس الثوري تستخدم في إطلاق الأقمار الصناعية.

كما تضرر حلفاء إيران، الذين يطلق عليهم طهران "محور المقاومة"، بشدة بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة، وخاصة على حزب الله اللبناني وحماس في قطاع غزة. يعتقد بعض المحللين أن هذه الجماعات تريد من إيران أن تفعل المزيد لدعمها عسكريًا.

وبعد خطاب خامنئي، هبط الريال الإيراني إلى 691.500 ريال مقابل الدولار ــ وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته على الإطلاق. وكان سعر الريال 32 ألف ريال مقابل الدولار عندما توصلت طهران إلى اتفاقها النووي مع القوى العالمية في عام 2015.



