صافرات الإنذار تدوي فى حيفا ومحيطها.. وحزب الله يستهدف قاعدة زوفولون

كتب عبد الوهاب الجندى

دوت صافرات الإنذار في مدينة حيفا المحتلة، نتيجة لإطلاق صواريخ ومسيرات قادمة من لبنان، وفق إعلام عبرية.

وتستهدف المقاومة في لبنان، أهداف عسكرية إسرائيلية في مدينة حيفا المحتلة، بالطائرات المسيرة، والصواريخ ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في لبنان وغزة الفلسطينية.

وأعلن حزب الله استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بحدوث انفجارات في محيط قاعدة رامات دافيد بمرج ابن عامر شرق حيفا إثر إطلاق مسيّرات من لبنان.