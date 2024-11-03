سيدة تطالب زوجها بـ29 ألف جنيه نفقة شهرية.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبته فيها بسداد مبلغ 29 ألف جنيه شهريا، واتهمته بالتخلف عن رعاية طفليه، لتؤكد: "زوجي ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل التي تقدمت بها، وبالرغم من ذلك منذ أن هجرني وتزوج ورفض التكفل بنفقات طفليه".

وأضافت الزوجة: "زوجي تحايل بالغش والتدليس للهروب من سداد حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية، وواصل الضغط على للتنازل عن حقوقي، وتزوج دون علمي وعندما طالبته بتطليقي هددني، وتركني معلقة، وتعنت واستولي علي منزل الزوجية".

وأكدت: "بدد أمواله علي زوجته الجديدة ونسي أطفاله، ورفض أن يجعلهم يعيشوا في مستوي مناسب ولائق بهم، وشهر بسمعتي، لأضطر إلي ملاحقته بـ 12 دعوي قضائية لاسترداد حقوقي، والطلاق منه للضرر خوفا علي حياتي من عنفه".

والنفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.