اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2024 10:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

سيدة تطالب زوجها بـ29 ألف جنيه نفقة شهرية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 03 نوفمبر 2024 07:00 م
سيدة تطالب زوجها بـ29 ألف جنيه نفقة شهرية.. اعرف التفاصيل خلافات زوجية _أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبته فيها بسداد مبلغ 29 ألف جنيه شهريا، واتهمته بالتخلف عن رعاية طفليه، لتؤكد: "زوجي ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل التي تقدمت بها، وبالرغم من ذلك منذ أن هجرني وتزوج ورفض التكفل بنفقات طفليه".

وأضافت الزوجة: "زوجي تحايل بالغش والتدليس للهروب من سداد حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية، وواصل الضغط على للتنازل عن حقوقي، وتزوج دون علمي وعندما طالبته بتطليقي هددني، وتركني معلقة، وتعنت واستولي علي منزل الزوجية".

وأكدت: "بدد أمواله علي زوجته الجديدة ونسي أطفاله، ورفض أن يجعلهم يعيشوا في مستوي مناسب ولائق بهم، وشهر بسمعتي،  لأضطر إلي ملاحقته بـ 12 دعوي قضائية لاسترداد حقوقي، والطلاق منه للضرر خوفا علي حياتي من عنفه".

والنفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.







محكمة الأسرة

دعوي طلاق للضرر

دعوي تعويض

خلافات زوجيه

أخبار الحوادث

قانون الأحوال الشخصية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة