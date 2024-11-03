اليوم السابع
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سقوط 3 عمال من أعلى سقالة ومصرع أحدهم بمدينة 6 أكتوبر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 01:53 م
سقوط 3 عمال من أعلى سقالة ومصرع أحدهم بمدينة 6 أكتوبر سقالة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط 3 عمال من أعلى سقالة، بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن مصرع أحدهم، وإصابة الآخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط عمال من أعلى سقالة، بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن 3 عمال سقطوا من أعلى سقالة، خلال أداء عملهم، مما أسفر عن مصرع أحدهم، متأثرة بالإصابات التي لحقت به، وإصابة الآخرين بكسور وجروح.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
 







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