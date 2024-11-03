زعيم المعارضة الإسرائيلية: الهدف من تسريبات مكتب نتينياهو إفشال صفقة الرهائن

أحمد علوى

قال يائير لابيد، زعيم المعارضة ورئيس حزب "يش عاتيد"، إن الهدف من التسريبات المزيفة التي خرجت من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو إفشال صفقة الرهائن.

وقد بدأت بالفعل محاولة طمس وتشويه تحقيق الشاباك. ولن نسمح بحدوث ذلك.

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، السبت، إن التسريبات التى خرجت أمس بشأن تضليل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وإيقاف صفقة التبادل يمثل خيانة للأسرى وعائلاتهم.

وأكدت عائلات الأسرى، فى بيان لها، أنه يجب إنهاء الحرب فى غزة وإعادة أبنائهم، مشددين على أن نتنياهو يضحى بالأسرى من أجل مصالحه الشخصية ويريد استمرار الحرب للأبد.

وأشارت عائلات الأسرى، إلى أن التسريبات أثبتت أن نتنياهو يدير حملة دعائية إجرامية ضد عائلات الأسرى، مؤكدين أنه يعمل على إفشال الصفقات وهو العائق الأساسى أمام عودة أبنائهم.

وأوضحت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، أن نتنياهو يعمل على صفقات جزئية لإفشال أى صفقة شاملة، مضيفين "نتنياهو يريد دفن أبنائنا الأسرى لتحقيق مصالحه الشخصية".