اليوم السابع
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رغم مرور 4 سنوات.. واشنطن تتخذ إجراءات أمنية خشية أعمال عنف عند خسارة ترامب

الأحد، 03 نوفمبر 2024 02:34 ص
رغم مرور 4 سنوات.. واشنطن تتخذ إجراءات أمنية خشية أعمال عنف عند خسارة ترامب الشرطة الأمريكية
أحمد علوى

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قبل أيام قليلة من انتخابات الرئاسة الأمريكية الثلاثاء المقبل، تستعد العاصمة واشنطن لمواجهة احتمال تكرار أعمال العنف التي هزت المدينة قبل 4 سنوات عندما خسر دونالد ترامب أمام جو بايدن.

وحذرت سلطات العاصمة من أنه يمكن ترقب "بيئة أمنية متقلبة وغير متوقعة" في الأيام وحتى الأسابيع التي تعقب إغلاق مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أنها لا تتوقع إعلان الفائز في يوم الانتخابات.

فما زال شبح السادس من يناير 2021 يخيّم على المدينة. ففي ذلك اليوم، اقتحم مئات من أنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مبنى الكونجرس في محاولة لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال كريستوفر رودريجيز، أحد المسؤولين المحليين، خلال اجتماع مجلس المدينة الأسبوع الماضي: "بدأت استعداداتنا لعام 2024 في السابع من يناير 2021 من نواحى عدة".

في تلك الفترة، رفض ترامب مرارا أن يبيّن ما إذا كان سيقبل نتائج الانتخابات، مدّعيا وجود تزوير وغش في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا، ما أدى إلى اندلاع المزيد من الاضطرابات.

والجمعة، على بعد خطوات من البيت الأبيض، كان عمال يثبتون ألواحا خشبية على نوافذ الكثير من المحلات التجارية والشركات.

ومنذ أسابيع، أقيم حاجز أمني لقطع طريق مؤدٍ إلى إحدى الساحات أمام البيت الأبيض، كما وضعت حواجز خلف المقر الرئاسي في حين كان عمال بناء يعملون على تشييد المنصة التي ستستخدم خلال مراسم تنصيب الرئيس الجديد في يناير المقبل.

وجرت العادة على بدء هذه الأعمال في نوفمبر، لكن الشغب الذي وقع في المنطقة عام 2021 اضطر العمال إلى الفرار من الموقع عندما احتشد أنصار ترامب على درج مبنى الكونجرس.







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