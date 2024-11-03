رئيس إستونيا يصل إلى الأردن فى زيارة عمل تستمر 4 أيام

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وصل رئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمَّان، في زيارة عمل للمملكة تستمر أربعة أيام.



ومن المقرر أن يلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، غدًا الاثنين، الرئيس كاريس.



كان في استقبال الرئيس الإستوني -لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمَّان- وزير البيئة الأردني الدكتور معاوية الردايدة، ورئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وأمين عمَّان الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، وسفيرة إستونيا لدى المملكة أنجريد أمير.