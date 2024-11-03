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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تلفزيون "بريكس": اكتشاف رواسب ضخمة من المنجنيز فى وسط الصين

الأحد، 03 نوفمبر 2024 04:00 ص
تلفزيون "بريكس": اكتشاف رواسب ضخمة من المنجنيز فى وسط الصين قمة بريكس
أ ش أ

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اكتشف جيولوجيون صينيون رواسب ضخمة من المنجنيز في وسط الصين، حيث تقدر احتياطاتها المحتملة بأكثر من 200 مليون طن متري، وذلك وفقا لتقرير صادر من معهد المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي في مقاطعة "هونان".


وذكر تلفزيون "بريكس"، السبت، أنه تم بالفعل اكتشاف نحو 84 مليون طن من رواسب خام المنجنيز، مما يفتح آفاقا جديدة للتنمية الصناعية، مشيرا إلى أن المنجنيز يعد مكونا أساسيا لبعض الصناعات، بما في ذلك الصلب والطاقة الجديدة والمواد المتقدمة.

وأضاف أن هذا الاكتشاف يؤكد أهمية الاحتياطيات المحلية في تأمين إمدادات محلية موثوقة من المنجنيز، مبينا أنه تم العثور على كمية كبيرة من خام المنجنيز ستكون لها إمكانات صناعية كبيرة عقب أنشطة الحفر الأخيرة على أعماق تزيد عن 1016 مترا.


ولفت التلفزيون إلى أنه من الممكن أن يعمل مخزون المنجنيز على تحويل سلاسل التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي من أجل تلبية الطلب المتزايد على قطاعات الصلب والتكنولوجيا والطاقة في الصينن موضحا أنه مع استهلاك الصين في الوقت الحالي ملايين الأطنان من المنجنيز سنويا، فإنه من المتوقع أن تؤدي الرواسب التي تك اكتشافها مؤخرا إلى تخفيف الاعتماد على الواردات وتقليل نقاط الضعف في سلسلة التوريد.







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