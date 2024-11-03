تصالح نجل مجدى عبد الغنى وفنان صاعد فى واقعة تشاجر داخل مول بالشيخ زايد

كتب سليم على- كريم صبحى

تصالح نجل الكابتن مجدي عبد الغني مع الشاب عمرو رجب فنان صاعد شقيق الفنان محمد رجب، على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهما داخل أحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد.

كانت النيابة العامة بالشيخ زايد، تباشر التحقيق في اتهام نجل الكابتن مجدي عبد الغني، بالتعدي بالضرب على عمرو رجب فنان صاعد شقيق الفنان محمد رجب داخل أحد المولات في الشيخ زايد.

وكلفت النيابة رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة في مسرح الواقعة لبيان ملابساتها كاملة.

ورد بلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد، من الفنان عمرو رجب، اتهم فيه يوسف نجل مجدي عبد الغني لاعب كرة القدم السابقؤ بالاعتداء عليه.

وذكر أن مشادة كلامية نشبت بينهما أثناء تواجدهما داخل كافيه بمول فب الشيخ زايد، مما دفع نجل مجدي عبد الغني للاعتداء عليه، والتسبب في إصابته بوجهه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.