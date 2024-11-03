ترامب يعرب عن ثقته في الفوز بانتخابات الأمريكية.. صور

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أعرب المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن ثقته في الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.



وتعهد ترامب - في تجمع انتخابي بولاية فرجينيا مساء السبت/- بالعمل على إنهاء التضخم في البلاد بعد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة.



وقال ترامب إنه سيقوم بالتخلص من "الأشرار" الذين يحكمون هذا البلد - على حد قوله - ، لافتا إلى أنه سيقوم بحماية حقوق الآباء وتحسين جودة التعليم.



وكانت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تعهدت، في وقت سابق اليوم، بالعمل على وقف الحرب في الشرق الأوسط إن فازت بمنصب الرئيس.



دونالد ترامب



مؤتمر ترامب بولاية فرجينيا



المرشح الرئاسى دونالد ترامب فى تجمع انتخابي بولاية فرجينيا



تجمع انتخابي بولاية فرجينيا



دونال ترامب