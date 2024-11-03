ترامب يخطط للطعن على نتائج الانتخابات الأمريكية حال خسارته

وكالات

انتهى المرشح الجمهوري ترامب من وضع الأساس للطعن في نتائج انتخابات عام 2024 إذا خسر، تماما كما فعل قبل 4 أعوام، حسب ما أفادت وكالة أسوشيتد برس.

وكان ترامب قد أكد خلال تجمع انتخابي في ولاية أريزونا، الخميس، أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفه هو "الغش".

ورفض أن يقول ما إذا كان سيقبل النتائج بغض النظر عن النتيجة، زاعما أن "عملية التزوير تجري بالفعل"، مشيرا إلى "ادعاءات مكشوفة"، وفق قوله.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة هوارد، رافي بيري، إن مناصري ترامب "يصدقون تصريحاته، بأنه قد يكون هناك بعض التزوير في بعض المقاطعات".

وأضاف في حديث لبرنامج "الحرة الليلة"، إن حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، تتوقع أن يعلن ترامب "فوزه المبكر"، قبل صدور النتائج بالكامل، أو "أن يعلن حدوث تزوير".

وشرح بيري أن نتائج الانتخابات النهائية لن تصدر إلا بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات، إذ يتم فرز أصوات المقترعين في الانتخابات المبكرة، منوها بأنه قد يتأخر عدها في بعض الولايات.