ترامب: فترة حكمى ستكون العصر الذهبى لأمريكا.. واستطلاعات الرأى مزيفة

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري الحالي، دونالد ترامب، إن فترة حكمه الجديدة ستكون العصر الذهبي الجديد للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال في تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري لـ الرئاسة الأمريكية من "ليتيتز" بولاية بنسلفانيا، إنهم "يريدون وضعي في السجن لأنني أسعى لإصلاح الأوضاع في الولايات المتحدة".

ووصف دونالد ترامب استطلاع الرأي الذي أظهر تراجعه في ولاية أياوا بأنه "مزيف".

وفي استطلاع جديد للرأي في ولاية أيوا، تفوقت كامالا هاريس المرشحة للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي بنسبة 47 %، مقابل 44 % على منافسها دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري.

يأتي ذلك فيما خرجت مسيرة داعمة لها في مواجهة دونالد ترامب، حيث احتشدت آلاف النساء في شوارع واشنطن وعلى منصة أقيمت في "ساحة الحرية"، توالت المتحدثات ووجهن الدعوة إلى التصويت للمرشحة الديموقراطية البالغة 60 عاما.

على الناحية الأخرى، تحضر المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، الأحد، تجمعاً انتخابياً في ميشيجان، بينما يزور منافسها الجمهوري دونالد ترامب 3 ولايات متأرجحة في شرق البلاد في آخر يومين قبل التصويت الذي ربما يحسم نتيجته قطاع صغير من الناخبين الأمريكيين.

وتظهر استطلاعات الرأي احتدام السباق بصورة غير مسبوقة، وتقول حملة كل مرشح إنها ليست واثقة من النصر في 7 ولايات يرجح أن تحسم النتيجة، الثلاثاء.