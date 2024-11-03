اليوم السابع
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ترامب: سنفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

الأحد، 03 نوفمبر 2024 06:50 م
ترامب: سنفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب
كتب محمد عبد المجيد

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قال دونالد ترامب، المرشح الجمهورى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن الانتخابات الرئاسية يجب أن تكون حاسمة، مؤكدا أنه سيفوز بالانتخابات، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف دونالد ترامب، قبل قليل، خلال تواجده بتجمع أنتخابى بولاية بنسلفينيا، لقد ترشحت ضد منظومة فاسدة، مؤكدا على أن استطلاع الرأي الذي أظهر تراجعي في ولاية آيوا "مزيف".

وأكد دونالد ترامب، المرشح الجمهورى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، على أن هناك تلاعب في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأن الولايات المتحدة تتعرض لعمليات احتيال وسنعمل على إعادة انضباطها.







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