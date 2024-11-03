تخصص فى سرقة الدارجات النارية.. تجديد حبس لص النزهة 15 يوما

كتب أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس متهم تخصص في سرقة الدراجات النارية في منطقة النزهة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في الواقعة لكشف تفاصيلها.

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وأرشد عن المسروقات، وضبط (عامل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (هاتف محمول - ساعة يد) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الكالون".

وبمواجهته اعترف بأن المضبوطات بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وأضاف بارتكابه عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.