اليوم السابع
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تجديد حبس 3 متهمين بالنصب على مواطنين عبر ترويج العملات الأجنبية المقلدة

الأحد، 03 نوفمبر 2024 02:33 م
تجديد حبس 3 متهمين بالنصب على مواطنين عبر ترويج العملات الأجنبية المقلدة محكمة، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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 قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة ترويج عملات أجنبية ومحلية مقلدة لتحقيق أرباح غير شرعية.

ونجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة".

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق تقليد وترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة" بقصد تحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (عملات محلية وأجنبية "مقلدة" – مجموعة من الأوراق مطبوع عليها صور عملات مجهزة للقص - الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليها.

 

 

 







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