اليوم السابع
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الأحد، 03 نوفمبر 2024 01:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بينهم ابن شقيق المجني عليه..

تجديد حبس 3 متهمين انتحلوا صفة ضباط لسرقة تاجر فى أكتوبر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 11:05 ص
تجديد حبس 3 متهمين انتحلوا صفة ضباط لسرقة تاجر فى أكتوبر حبس- أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي معارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة للنصب على عم أحدهم بمدينة 6 أكتوبر، والاستيلاء على مبلغ مالي عملة أجنبية، ومشغولات ذهبية من مسكنه. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد تعرض تاجر للسرقة بمسكنه في مدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص تم تحديد هويتهم، بينهم نجل شقيق المجني عليه، وراء ارتكاب الجريمة، حيث انتحل اثنين منهم صفة رجال شرطة، بتحريض من الثالث، واستولوا على النقود والمشغولات الذهبية وفروا هاربين.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


 







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