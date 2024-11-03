انتخابات أمريكا.. رئيس الأرجنتين يريد أن يصبح المحاور باسم أمريكا اللاتينية حال فوز ترامب

فاطمة شوقى

أعرب رئيس الأرجنتين خافيير مايلى، المعروف بترامب الأرجنتين، عن تأكيده بأن الرئيس السابق والمرشح الجمهورى، دونالد ترامب، هو من سيفوز فى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة 5 نوفمبر، ويريد أن تصبح الأرجنتين المتحدث بأسم أمريكا اللاتينية أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت صحيفة البيريوديكو الإسبانية، إلى أن مايلى وصف ترامب بأنه رجل عظيم ، وأنه سيفوز فى الانتخابات الأمريكية.

وكان مايلى، أثار الجدل الأسبوع الماضى بعد أن أقال وزيرة خارجيته ديانا موندينو بعد تصويتها في الأمم المتحدة ضد الحظر الأمريكي المفروض على كوبا، وذكر المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية مانويل أدروني في منشور على منصة "X" أن وزير الخارجية الجديد لجمهورية الأرجنتين هو خيراردو فيرثين، السفير السابق لدى الولايات المتحدة"، وذلك بعيد تبني الأمم المتحدة قرارا ضد الحظر الأمريكي المفروض على كوبا بغالبية ساحقة بلغت 187 صوتا مقابل صوتين (الولايات المتحدة وإسرائيل) وامتناع مولدافيا عن التصويت، وتصويت الأرجنتين ضد الحظر.

وخيراردو فيرثين، هو رجل أعمال أرجنتيني ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وترأس اللجنة الأولمبية الأرجنتينية بين عامي 2009 و2021، قبل أن يعينه ميلي سفيرا للأرجنتين لدى الولايات المتحدة.

ومنذ توليه السلطة في ديسمبر 2023، قام ميلي بتغيير السياسة الخارجية لبلاده لتصبح أكثر توافقا مع مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان مايلى التقى بترامب فى فبراير الماضى ، وقال له "فى المرة القاجمة التى أراك فيها ستكون رئيسا ، وذلك خلال الاجتماع السنوى لمؤتمر العمل السياسى بأمريكا.

كما قال مايلى لترامب "سيدي الرئيس.. سعيد بلقائك.. شرف عظيم لي.. أنت تقوم بعمل عظيم وآمل أن تفوز، وأن أراك رئيسا مرة أخرى".