النيابة تناظر جثمان "طالب بورسعيد" وتأمر بسرعة ضبط زميله المتهم بقتله

بورسعيد - محمد عزام

وصل فريق من نيابة بورسعيد العامة، منذ قليل، إلى مستشفى الزهور التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمناظرة جثمان الطالب الذي لقى مصرعه داخل مدرسة الميكانيكية على يد زميله.

وأصدرت نيابة بورسعيد العامة قرارها بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة، كما طلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد حول الواقعة وأسبابها وملابستها وأمرت بسرعة ضبط الجاني ومثوله أمام النيابة العامة فى أسرع وقت.

ومن المنتظر انتقال فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث بمدرسة بورسعيد الميكانيكية ومباشرة التحقيقات فى الواقعة وسؤال كل من لهم علاقة بالواقعة بدء من مدير عام التعليم الفني ومدير المدرسة والمدرسين والإشراف اليومى.

والطالب الجاني مسجل بالصف الأول وباقي للإعادة من العام المنقضى، وفر هاربا عقب ارتكاب جريمته من أعلى السور تاركا زميله خلفه مدرج فى دمائه.

وقرر طاهر الغرباوى مدير مديرية التربية والتعليم فى بورسعيد استبعاد عادل مستجير مدير المدرسة الميكانيكية التابعة لإدارة شمال التعليمية، وإحالة عدد من العاملين للتحقيق عقب مصرع طالب داخل المدرسة.

كان مدير التربية والتعليم انتقل إلي مدرسة الميكانيكية على رأس فريق المتابعة المركزية والإدارة القانونية والمكتب الفني عقب إبلاغه بواقعة مصرع طالب داخل المدرسة على يد زميله طعنا بسلاح أبيض.

وأصدر الغرباوى تعليماته الفورية بإحالة جميع من لهم علاقة بالواقعة من إشراف ومعلمين للتحقيق الفورى واستبعاد مدير المدرسة وتكليف لجنة بإدارة شئون المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.