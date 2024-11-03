اليوم السابع
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المدعى العام بولاية كنتاكي يوصى بتغير أجهزة التصويت في الانتخابات الرئاسية

الأحد، 03 نوفمبر 2024 07:08 م
المدعى العام بولاية كنتاكي يوصى بتغير أجهزة التصويت في الانتخابات الرئاسية التصويت في الانتخابات الأمريكية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكد المدعي العام في ولاية كنتاكي الأمريكية، راسل كولمان، أن إدارة التحقيقات الجنائية في ولاية كنتاكي حققت بعد تلقي شكوى تشير إلى عطلا بأحد أجهزة التصويت في الانتخابات الأمريكية داخل الولاية، وأوصى بتبديل الآلة.

وأكد أن انتخابات كنتاكي آمنة، وقال إن مكتبه سيستجيب بسرعة للتحقيق في أي حوادث تم الإبلاغ عنها في الولاية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأضاف "براون" أن الناخبة التي صوّرت الفيديو تَمَكنت من الإدلاء بصوتها بالاختيارات الصحيحة فيما بعد.


وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر عطلًا في أحد أجهزة التصويت في الانتخابات الأمريكية داخل ولاية كنتاكي.


ويُظهر الفيديو امرأة غير قادرة على التصويت للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في السباق الرئاسي لعام 2024.


وفي كل مرة تنقر السيدة على الشاشة لاختيار ترامب يختار الجهاز منافسته كامالا هاريس من تلقاء نفسه.







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