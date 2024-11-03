القوات الروسية تدمر قطارا يحمل رتلا من الآليات العسكرية الأوكرانية

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دمّر الطيران الحربي والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، قطارا يحمل أرتالا من الآليات العسكرية الأوكرانية في محطة التحميل.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيانها حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم /الأحد/ - أن "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دمرت محطة رادار مضادة للبطارية من طراز تي بي كيو 37 أمريكية الصنع، واستهدفت قطارا محملا بأرتال المركبات المدرعة، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في محطة التحميل".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم استهداف البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق مستودعات الطاقة والنفط المستخدمة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية، وورش إنتاج الطائرات المسيرة، وتجمعات القوى العاملة للعدو والمعدات العسكرية في 140 منطقة.