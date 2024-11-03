القبض على لصوص يسرقون الهواتف المحمولة من المواطنين.. تفاصيل

كتب محمود عبد الراضي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الإسكندرية – الفيوم – أسوان – الجيزة - الدقهلية) من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية قيادة أحدهما، بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع وكذا المسروقات .

ونجحت الجهود في ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الضفيرة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (6 وقائع سرقة بذات الأسلوب) بدائرة مركزى شرطة "سنهور القبلية والفيوم"، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها (6 دراجات نارية).

وتمكنت الجهود من ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن، وقيامهم بسرقة "بعض الأجهزة المنزلية، هاتف محمول" من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة أول أسوان بأسلوب "التسلق" مستخدمين مركبة "توك توك" وقيامهم بالتصرف فى متحصلات الواقعة بالبيع، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (واقعتى سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة وضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات، حال إستقلالهم سيارة نقل مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (4 وقائع بذات الأسلوب)، وأرشدوا عن (السيارات المستولى عليها).

واسفرت الجهود عن ضبط (فرد أمن – عامل سابق) بإحدى المخازن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة لقيامهما بسرقة كمية من الأبواب الحديدية والقطع الحديدية وزنت حوال 5 طن و150 كيلو جرام من داخل المخزن "محل عملهما"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نظراً لعملهما بالمخزن محل السرقة، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.