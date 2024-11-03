القبض على سائق يسير بسيارة على كوبرى مخصص للمشاة فى القليوبية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" متضمناً قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير أعلى كوبرى مخصص لعبور المشاة بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية) وتبين انتهاء رخصتى "القيادة والتسيير"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية بموكب زفاف بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.