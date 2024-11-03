اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بقنا

الأحد، 03 نوفمبر 2024 06:23 م
السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بقنا حبس - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصاري وعلي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية، أشرف جعفر ويوسف الشيخ وكرم الطاهر، عامل بالسجن 3 سنوات، بتهمة الإتجار في المخدرات بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى مايو 2023 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمود.ع، عامل، ومقيم في قرية العمرة بمركز أبوتشت، تهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار،  وبندقية آلية و 4 طلقات نارية، ومسدس و 3 طلقات.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 10518 لسنة 2024 جنح مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 3200  لسنة 2024  كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات.

 

 







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