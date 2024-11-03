الرئيس التشيكي يسمح لعشرات من مواطني بلاده بالانضمام للقوات المسلحة الأوكرانية

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وافق الرئيس التشيكي بيتر بافيل، على السماح لما يقرب من 60 مواطنا تشيكيا بالانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك وفقا لما أعلنه متحدث باسم الرئاسة.

وذكر راديو براغ اليوم /الأحد/ أن الرئيس التشيكي تلقى 181 طلبا من مواطني بلاده للانضمام إلى القوات الأوكرانية لدعمها في الحرب ضد روسيا، إلا أنه وافق حتى الآن على 60 طلبا فقط.

وقد أثار قرار الرئيس التشيكي انتقادات واسعة من وزارة الخارجية الروسية، وأدانت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا هذه الخطوة واتهمت بافيل بالاستهتار بسلامة المواطنين التشيكيين.

يشار إلى أنه بموجب القانون التشيكي، يجب على المواطنين الذين يرغبون في القتال في جيش دولة أخرى الحصول أولا على إذن من الرئيس .. وأولئك الذين ينضمون دون هذا الإذن قد يواجهون ملاحقة جنائية عند عودتهم.