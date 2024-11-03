الرئيس الإيراني: لن نترك أي اعتداء على بلادنا دون رد وإسرائيل تعلم ذلك

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزيشكان، أن طهران لن تترك أي اعتداء عليها دون رد وإسرائيل تعلم ذلك، بسحب وسائل إعلام إيرانية.

وبحسب وكالة "إيرنا" انتقد رئيس الجمهورية النهج المنافق الذي تتبعه أمريكا والدول الأوروبية تجاه الأزمة التي تشهدها المنطقة، وقال: اليوم، أصبحت جميع دول المنطقة تعتقد وتتأكد من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى إلى حل الأزمة. إحلال السلام والاستقرار ويسعى النظام الصهيوني إلى تأجيج الأزمة والحرب في المنطقة.

وأضاف "أن أمتنا والثورة الإسلامية في مواجهة الاستبداد، وتسعى إلى الاستقلال، وفي الوقت نفسه اجتمعت في هذا اليوم الإيثار والسلمية: لم نبدأ حربًا قط ولم ننصح أي بلد بالحرب أبدًا. لقد كانت أمريكا هي التي كانت دائما في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك منطقتنا، لقد بدأت الحرب، واليوم، بدعم من النظام الصهيوني، أبقت نار الحرب مشتعلة في المنطقة.