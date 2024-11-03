اليوم السابع
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الجمعة.. الانعقاد الثانى للجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان

الأحد، 03 نوفمبر 2024 01:00 ص
الجمعة.. الانعقاد الثانى للجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن عقد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة المقبل، الموافق 8 نوفمبر 2024، فى الانعقاد الثاني لها، بدار الحكمة، وأوضحت أن جدول الأعمال طبقا للمادة 20 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 46 لسنة 1969، هو:

1-     التصديق على محاضر الجمعية العمومية التالية : محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 12 إبريل 2023، ومحضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2024.

2-    مناقشة السياسة العامة للنقابة "كلمة النقيب العام، تقرير الأمانة العامة، تقرير أمانة الصندوق.

3-    مناقشة مشروع الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة واعتمادها

4-    اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2022 بعد الإطلاع على تقرير كل من : . مراقب الحسابات، والجهاز المركزي للمحاسبات.

5-    تعيين مراقب للحسابات.

6-    المحول من المجلس للعرض على الجمعية العمومية، مثل: الإعلانات الخاصة بالجامعات الروسية بمصر التي تتضمن قبول للطلاب بمجموع 50%، "مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان رقم (11) لعام 2023  بتاريخ 15 نوفمبر 2023 م ) .

7-    ما يستجد من الأعمال .







نقابة اطباء الاسنان

عمومية نقابة الاسنان

عمومية نقابة اطباء الاسنان




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