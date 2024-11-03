اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الزراعى بالمنيا

الأحد، 03 نوفمبر 2024 09:00 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الزراعى بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام مركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب مركبة بالطريق الزراعي القاهرة أسوان امام مركز مغاغة شمال المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين انقلاب تروسيكل بدون لوحات بالطريق الزراعي، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص مقيمين جميعهم بإحدى قرى المركز.

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على التروسيكل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.







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