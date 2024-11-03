اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 6 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن آلاف المبانى فى أوكلاهوما جراء العواصف

الأحد، 03 نوفمبر 2024 10:43 م
إصابة 6 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن آلاف المبانى فى أوكلاهوما جراء العواصف انقطاع الكهرباء فى الولايات المتحدة
ا ش ا

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ضربت عواصف وأعاصير قوية ولاية أوكلاهوما اليوم الأحد، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص على الأقل وانقطاع للتيار الكهربائي عن حوالي 86 ألف منزل وشركة.


وأدت العواصف القوية التي ضربت مدينة أوكلاهوما سيتي، عاصمة الولاية، إلى انزلاق السيارات وتدمير أسطح المباني. كما أطلقت تحذيرات من الأعاصير لسكان مناطق امتدت نحو حدود أركنساس، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.


وأظهرت لقطات تلفزيونية سقوط خطوط كهرباء على الأرض وجدران منازل متضررة ومركبات مقلوبة وشوارع مليئة بالحطام.


وقالت فاليري ليتلجون، قائدة شرطة أوكلاهوما، إن ستة أشخاص على الأقل نُقلوا إلى المستشفيات بإصابات لا تهدد حياتهم.


ومن جانبها، أوضحت إدارة الطوارئ في ولاية أوكلاهوما أن عددًا من الملاجئ متاحة للسكان النازحين أو الذين انقطعت عنهم الكهرباء.


وأشارت الإدارة إلى أن الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، حدثت في بعض المناطق، واشتعلت النيران في أحد المنزل بعد أن ضربته صاعقة.







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