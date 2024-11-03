إصابة عامل بطعنة بالبطن على يد 3 أشقاء بشبرا الخيمة بسبب خلافات سابقة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت عزبة رستم بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليويية، إصابة عامل بجرح نافذ بالبطن، علي يد 3 أشقاء، بسلاح أبيض "مطواة"، وذلك بسبب خلافات سابقة، وتم نقل المجني عليه لمستشفى ناصر التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لرئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من مستشفى ناصر التخصصى، بوصول "عمرو ع"، 25 سنة، عامل، مقيم بعزبة رستم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، مصاب بجرح نافذ بالبطن.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن مرتكبى الواقعة 3 متهمين، قاموا باستدراج المجني عليه من منزله وقاموا بطعنه بالبطن بسلاح أبيض "مطواة" وتعدوا أيضا علي والدته بالضرب، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما، وفروا هاربين، وتم نقل المصاب للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من ضبط المتهمين.