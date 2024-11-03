إزالة ورم يزن 30 كيلو من سيدة عمرها 75 عاما فى إيطاليا.. التفاصيل

فاطمة شوقى

نجح الأطباء في مستشفى مدينة كييتي فى إيطاليا فى إزالة ورم يزن 30 كيلوجرامًا من مريض يبلغ من العمر 75 عامًا قدم إلى خدمات الطوارئ مصابة بألم شديد وتورم مبالغ فيه في البطن وهى الآن في تحسن، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفحوصات الشعاعية التي خضعت لها المرأة كشفت عن وجود كتلة ورم في منطقة الحوض، لكن لم يتمكن الأطباء إلا بعد وصولها إلى غرفة العمليات من إدراك الحجم والوزن الحقيقيين للتشوه.

وقال طبيب أمراض النساء أليساندرو لوسيدي "لم يسبق لي أن رأيت شيئا مثل ذلك"، وهو الذي كان مسؤولا عن الجراحة مع فريقه، والذي قال إنها كانت حالة استثنائية، على الرغم من أننا عادة في علم الأورام نستخدم الحد الأدنى من الجراحة، بتقنية الروبوتية الغازية".

وعن صعوبة العملية، أوضح رئيس قسم التوليد في مستشفى أنونزياتا العام في كييتي، "تم تحديدها أيضًا من خلال حجم الكتلة، مما أدى إلى تقييد الحركة وجعل من الصعب استعادة سلامة الأوعية والأنسجة".

وأضاف الطبيب: "بالكتلة نقوم بإزالة الرحم والمبيضين، بالإضافة إلى العينات النسيجية اللازمة لتحديد مرحلة الورم".

وتتحسن حالة المريضة، المولودة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي ولكنها مقيمة في مقاطعة كييتي، بشكل إيجابي وستبقى في المستشفى لبضعة أيام أخرى، نظرًا لحجم التدخل الجراحي الذي خضعت له.

وأوضح الفريق الطبي أن الأمر متروك الآن لأخصائي الأمراض لتحديد نوع الأورام لتحديد الخطوة التالية لعلاجها.

