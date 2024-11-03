إخلاء سبيل 3 متهمين بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بكفالة 30 ألف جنيه

كتبت أمنية الموجى

قررت محكمة جنح مستأنف المختصة، إخلاء سبيل 3 متهمين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عن كل متهم احتياطيًا، لاشتراكهم مع آخرين، في الاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.

سبق وذكرت المعلومات أن المتهمين زاولوا نشاط توظيف الأموال، وكونوا تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت .

وكشفت عدة بلاغات عن قيام 3 أشخاص لقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية، إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

وألقي القبض علي المواطنين، وبمواجهتهم أنكروا الواقعة على النحو المشار إليه وأنكروا الاتهامات التي تضمنها البلاغ بشأن قيامهم وآخرين بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الإجتماعى بقصد النـصـب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخـارج والاستيلاء مـنـهـم علـى مبـالغ ماليـة.