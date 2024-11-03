اليوم السابع
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إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة مبلغ مالى من مزرعة دواجن بالنزهة

الأحد، 03 نوفمبر 2024 08:00 م
إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة مبلغ مالى من مزرعة دواجن بالنزهة كلبش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة النزهة، إحالة عاطلين إلى محكمة الجنح، بتهمة سرقة مبلغ مالى من مزرعة دواجن.

وتمكنت الجهود من ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة النزهة، حال استقلالهما مركبة "تروسيكل بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما، وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية" – هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترف العاطلين بسرقة المبالغ المالية من إحدى مزارع الدواجن إثر خلافات بينهما ومالك المزرعة، وأقرا بإخفائهما مبلغ آخر من متحصلات السرقة تم ضبطه، وأن مركبة التروسيكل والهاتف المحمول المضبوطين بحوزتهما اشترياهما من المبلغ المالى المستولى عليه.

 







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