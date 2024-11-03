إحالة المتهمين بقتل مواطن وسرقة مليون جنيه منه بالشرقية للمفتى

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة أوراق متهمين لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهما بالإعدام شنقا، وحددت جلسة الدور الثاني من شهر يناير المقبل للنطق بالحكم، لاتهامهما بقتل مواطنا لسرقة مليون جنيه بمركز ديرب نجم.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة الحلواني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إسلام منصور وهاني الخواجة ومحمود غنيم، وأمانة سر أحمد نصر وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر يناير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود بلاغا بالعثور على جثة شخص بناحية قرية بهنيا نطاق مركز ديرب نجم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى " عبد الرحمن ي س" 50 عاما تاجر عقارات مقيم ديرب نجم، وتبين أنه لفظه أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بطلق نارى، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، علاء ع ط" و" محمد ث ث " مقيمان دائرة ديرب نجم، وقيامهما باستدراج المجني عليه بغرض بيع سيارة له، وذلك لمعرفتهما بوجود مبلغ مالي بحوزته ورغبته فى شراء سيارة، وقام بالتخلص منه بمكان العثور على جثته، ولاذا بالفرار بعد سرقة أمواله التى تقدر بمليون جنيه مصرى.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لأذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهما للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق.