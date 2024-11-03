أخبار×24 ساعة.. تقدم مصر فى نتائج مؤشر الابتكار العالمي السنوى لعام 2024

كتب سيد الخلفاوى

سلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

تدشين خط ملاحى جديد من ميناء الدخيلة لروسيا لنقل الصادرات الزراعية

أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى تزامنا مع حالة عدم الاستقرار

وزارة الصحة تكشف 9 شائعات حول إجهاد العيون.. إنفوجراف