اليوم السابع
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أخبار×24 ساعة.. تقدم مصر فى نتائج مؤشر الابتكار العالمي السنوى لعام 2024

الأحد، 03 نوفمبر 2024 12:00 ص
أخبار×24 ساعة.. تقدم مصر فى نتائج مؤشر الابتكار العالمي السنوى لعام 2024 وزير التعليم العالي
كتب سيد الخلفاوى

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سلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:  

تدشين خط ملاحى جديد من ميناء الدخيلة لروسيا لنقل الصادرات الزراعية

أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى تزامنا مع حالة عدم الاستقرار

وزارة الصحة تكشف 9 شائعات حول إجهاد العيون.. إنفوجراف

غدا طقس مائل للبرودة ليلا معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 26 والصغرى 19 درجة

وظائف خالية داخل سكك حديد مصر.. تعرف على الشروط.. إنفوجراف

‫وزير الرى: التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد حلول التعامل مع تحديات المياه

وزارة التربية والتعليم تعلن رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025

التعليم العالي: تقدم مصر فى نتائج مؤشر الابتكار العالمي السنوي لعام 2024

المديريات التعليمية تكشف هدف امتحان الشهر لصفوف النقل ومن له حق التصح

الزراعة: إطلاق 150 سيارة فى 6 محافظات بسلع غذائية مخفضة

وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 934 بلاغا خلال شهر أكتوبر

وزارة العمل: نجاح مفاوضات زيادة مرتبات عمال شركة بالجيزة 10% من يناير 2025

يحوزارة العمل: برامج تدريب مهنية مجانية بالتعاون مع التعليم الفنى بالإسماعيلية

الإحصاء: تراجع أعداد المواليد خلال 5 سنوات والمعدل وصل لـ2.54 طفل لكل سيدة

زيارة مفاجئة لوزير الإسكان ومحافظ الجيزة بمحطة رفع صرف صحى الهرم الحلزونية

وزارة التعليم: إتاحة الالتحاق بنظام الدمج في جميع أنواع المدارس

شيخ الأزهر يستقبل الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح الإماراتي

الهيئة القومية للاستشعار من البعد تُنظم زيارات علمية لطلاب المعاهد

أمطار غزيرة ورعدية على مطروح وسحب ركامية بالسواحل الشمالية والوجه البحرى

محافظ القاهرة يتفقد رفع كفاءة محيط مركز المنارة استعدادا للمنتدى الحضرى العالمى

أسامة الأزهرى يستقبل وزير التسامح والتعايش الإماراتى لتعزيز التعاون

 







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