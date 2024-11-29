اليوم السابع
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6 نصائح لتجنب الإصابة بمرض البلهارسيا.. تعرف عليها

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 02:00 ص
6 نصائح لتجنب الإصابة بمرض البلهارسيا.. تعرف عليها مرض البلهارسيا -أرشيفية
كتبت: سارة وائل

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ذكرت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بمرض البلهارسيا، وينشر اليوم السابع تلك النصائح في السطور التالية:


نضائح لتجنب الإصابة بمرض البلهارسيا:

1. عدم الاستحمام فى الترع والمصارف.
2. عدم الشرب من مياه الترع.
3. غسيل الخضروات الورقية الطازجة والتى تؤكل طازجة مثل (الخس- الجرجير- البقدونس- الفجل وغيرها) بوضعها فى محلول ليمون او خل لمده عشردقائق لفصل حويصلات الفاشيولا ثم غسيل الخضروات بالماء الجارى النقى .
4. عدم تناول الأطعمة المعرضة للذباب والحشرات.
5. عدم استخدام السماد البلدى فى تسميد الخضروات.
6. الاهتمام بالنظافة الشخصية.


جدير بالذكر أن فحص وعلاج مرض البلهارسيا والطفيليات المعوية متوفر بجميع الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان مجاناً.







مرض البلهارسيا

وزارة الصحة

علاج مرض البلهارسيا

الوحدات الصحية



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