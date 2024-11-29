اليوم السابع
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5 شهداء فى غارة إسرائيلية على فلسطينيين يبحثون عن الحطب والماء فى بيت لاهيا

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 05:57 م
5 شهداء فى غارة إسرائيلية على فلسطينيين يبحثون عن الحطب والماء فى بيت لاهيا غزة
محمد جمال

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استشهد 5 فلسطينيين وأصيب أخرين فى غارة إسرائيلية على فلسطينيين كانوا يبحثون عن الحطب والماء فى بيت لاهيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واستشهد 10 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون فى قصف إسرائيلى على المنشية فى بيت لاهيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

يذكرأن، خط جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شعارات على أحد أسوار الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونصبت عدة حواجز على مداخلها، وسط إطلاقها الرصاص في المنطقة.

وأضاف أن قوات الاحتلال خطت شعارات باللغة العبرية على أحد الأسوار الرومانية التاريخية في شارع الأعمدة في الموقع الأثرى، في تعد صارخ ومخالف لكل القوانين الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".







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