وفاة عبد الرؤوف الجمل أمين صندوق نقابة الزراعيين

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للمهن الزراعية، وفاة المهندس عبد الرؤوف الجمل، أمين الصندوق، والتى وفاته المنيه صباح اليوم الجمعة.

ونعت نقابة المهن الزراعية، ببالغ الحزن والأسى، وأعضاء المجلس والعاملين بالنقابة وجموع العاملين بالقطاع الزراعي والنقابي بجمهورية مصر العربية وفاة المهندس عبد الرؤوف الجمل ، أمين صندوق النقابة، قائلة: لقد فقدنا رجلاً نبيلاً وقيادياً بارزاً أسهم بجهوده المخلصة وتفانيه في خدمة القطاع الزراعى.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة، ولجميع زملائه وأصدقائه، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أنه كان تم اختيار المهندس عبد الرؤوف الجمل، لمقعد أمين صندوق نقابة المهن الزراعية، فى فبراير 2022، عقب إعلان نتائج الانتخابات التى عُقدت يوم 30 يناير 2022.